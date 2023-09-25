جواً وبحراً.. روسيا تشن هجوماً واسعاً على أوديسا جنوب أوكرانيا

شنت روسيا هجوما واسعاً على مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا، أدى إلى إصابة امرأة وألحق أضرارًا جسيمة بالمدينة.
وبيّن حاكم أوديسا أوليغ كيبر عبر "تلغرام" أن روسيا هاجمت منطقة أوديسا بواسطة مسيّرات هجومية ونوعين من الصواريخ، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف أن بعض الهجمات استهدفت منشأة مرفئية.
من جهته، أوضح الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجومها بواسطة 19 مسيّرة من طراز "شاهد" إيرانية وصاروخين من طراز "أونيكس".
وأضاف أن 12 صاروخاً من نوع "كاليبر" أطلقت أيضاً في مناطق عدة مع مسارات معقدة، كما أن غواصة شاركت في الهجوم.
وأفاد الجيش بأن "دفاعاته الجوية أسقطت كل المسيّرات و11 صاروخًا من طراز كاليبر".