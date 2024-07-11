شاهد.. دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان تصل إلى بلادهم

وقالت "روسيا اليوم": "انطلقت الدفعة الثانية من الحملة الطوعية التي ينظمها الأمن العام اللبناني، لإعادة النازحين السوريين من وادي حميد عرسال شرقي لبنان باتجاه معبر الزمراني، إلى القلمون الغربي باتجاه: (قارا، فليطا، الجراجير، ويبرود) باتجاه معبر القاع الحدودي القصير داخل الأراضي السورية، والتي ضمت 350 نازحًا".