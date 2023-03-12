إسرائيل تستهدف نقاطًا في ريفي حماة وطرطوس بسوريا

استهدفت إسرائيل بالصواريخ عدة نقاط في ريفي حماة وطرطوس، اليوم (الأحد)، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء النظام السوري.
وأشارت الوكالة إلى أن "القصف جاء من اتجاه شمال لبنان، مستهدفًا بعض النقاط بريفي طرطوس وحماة، وهو ما أسفر عن إصابة ثلاثة عسكريين بجروح"، وفقاً لـ"رويترز".
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القصف الإسرائيلي استهدفت مستودع سلاح للميليشيات الإيرانية غربي مصياف، وموقعًا آخر للدفاع الجوي بين محافظتي حماة وطرطوس.
وأضاف أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل 3، بينهم ضابط برتبة رائد تابع للنظام السوري.