إسرائيل تستهدف نقاطًا في ريفي حماة وطرطوس بسوريا

وأشارت الوكالة إلى أن "القصف جاء من اتجاه شمال لبنان، مستهدفًا بعض النقاط بريفي طرطوس وحماة، وهو ما أسفر عن إصابة ثلاثة عسكريين بجروح"، وفقاً لـ"رويترز".