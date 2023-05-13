150 شهيدًا فلسطينيًّا جرّاء عدوان الاحتلال المتواصل منذ بداية العام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، إلى 150 شهيدًا، من بينهم 33 شهيدًا استشهدوا في العدوان المستمرّ لليوم الخامس على التوالي على قطاع غزة، لافتة إلى أن من بين الشهداء 25 طفلًا.
من ناحية ثانية تواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزّة، مستهدفة مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، كما تواصل مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها على المناطق الشرقية.
وأفاد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، بأن الاحتلال يواصل لليوم الخامس منع نحو 5500 صياد فلسطيني من عملهم قبالة شواطئ قطاع غزّة، في إطار الاعتداءات المستمرّة على الصيادين الفلسطينيين.