150 شهيدًا فلسطينيًّا جرّاء عدوان الاحتلال المتواصل منذ بداية العام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، إلى 150 شهيدًا، من بينهم 33 شهيدًا استشهدوا في العدوان المستمرّ لليوم الخامس على التوالي على قطاع غزة، لافتة إلى أن من بين الشهداء 25 طفلًا.