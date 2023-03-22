واشنطن تعمل بنشاط لاستئناف حضورها الدبلوماسي في ليبيا

وخلال جلسة استماع بلجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، قال "بلينكن: "لا يمكنني أن أعطيكم جدولاً زمنياً بخلاف الإشارة إلى أن هذا شيء نعمل بنشاط كبير عليه، و أريد أن أرى أن لدينا قدرة على استئناف حضور مستمر في ليبيا".