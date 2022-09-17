"الدفاع البريطانية": أوكرانيا تواصل عملياتها الهجومية ضد روسيا شمال شرق البلاد

أفادت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم (السبت)، بأن أوكرانيا تواصل عملياتها الهجومية في شمال شرق البلاد، في الوقت الذي أقامت فيه القوات الروسية خطًّا دفاعيًّا بين نهر أوسكيل وبلدة سفاتوف.
وقالت الوزارة عبر "تويتر": "من المحتمل أن ترى روسيا أن الحفاظ على السيطرة على هذه المنطقة أمر مهم؛ لأنها يمر بها أحد طرق إعادة الإمداد الرئيسية القليلة، التي لا تزال موسكو تسيطر عليها من منطقة بيلجورود في روسيا".
وأضافت: "روسيا ستحاول على الأرجح إجراء دفاع عنيد عن هذه المنطقة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت قوات الخطوط الأمامية الروسية لديها احتياطيات كافية أو معنويات كافية لتحمّل هجوم أوكراني آخر منسق".