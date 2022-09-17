"الدفاع البريطانية": أوكرانيا تواصل عملياتها الهجومية ضد روسيا شمال شرق البلاد

وقالت الوزارة عبر "تويتر": "من المحتمل أن ترى روسيا أن الحفاظ على السيطرة على هذه المنطقة أمر مهم؛ لأنها يمر بها أحد طرق إعادة الإمداد الرئيسية القليلة، التي لا تزال موسكو تسيطر عليها من منطقة بيلجورود في روسيا".