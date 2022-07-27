صندوق النقد: العالم يقترب من حافة ركود عالمي جديد وتطورات قاتمة في 2022

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي للسنتين الحالية والمقبلة على وقع ارتفاع معدلات التضخم والتباطؤ الشديد في الولايات المتحدة والصين، محذّراً من أن الوضع قد يتدهور.
وقال بيير-أوليفييه غورينشا، كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي "باتت التوقعات أكثر قتامة بكثير منذ أبريل.. قد يكون العالم يقترب من حافة ركود عالمي، بعد عامين فقط من آخر ركود".
وقال في إيجاز صحفي "تشهد أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم -الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو- جموداً مع تداعيات مهمة على التوقعات العالمية".
خفّض آخر تقرير لصندوق النقد بشأن "توقعات الاقتصاد العالمي" تقديرات إجمالي الناتج الداخلي لعام 2022 إلى 3.2 في المئة، أي أقل بأربعة أعشار النقطة من توقعات أبريل، ونحو نصف المعدل المسجّل العام الماضي.
وذكر التقرير أن "الانتعاش المؤقت" من التباطؤ الناجم عن الوباء "أعقبته تطورات قاتمة في 2022 في وقت بدأت المخاطر تتجسّد".