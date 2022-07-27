صندوق النقد: العالم يقترب من حافة ركود عالمي جديد وتطورات قاتمة في 2022

وقال بيير-أوليفييه غورينشا، كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي "باتت التوقعات أكثر قتامة بكثير منذ أبريل.. قد يكون العالم يقترب من حافة ركود عالمي، بعد عامين فقط من آخر ركود".