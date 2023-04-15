أمين عام الأمم المتحدة يدين القتال في السودان ويدعو إلى استعادة الهدوء على الفور

ونقل البيان عن غوتيريش أن أي تصعيد آخر للقتال سيخلّف آثارًا كارثية على المدنيين، وسيفاقم الوضع الإنساني الصعب في السودان، داعيًا الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية في المنطقة إلى دعم جهود استعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي.