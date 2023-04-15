العالم
أمين عام الأمم المتحدة يدين القتال في السودان ويدعو إلى استعادة الهدوء على الفور
غوتيريش دعا لوقف الأعمال العدائية على الفور وبدء الحوار لحلّ الأزمة الراهنة
دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة؛ اندلاعَ القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية اليوم السبت.
ودعا في بيان منسوب للمتحدث باسمه قادة الجانبين إلى وقف الأعمال العدائية على الفور، واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحلّ الأزمة الراهنة.
ونقل البيان عن غوتيريش أن أي تصعيد آخر للقتال سيخلّف آثارًا كارثية على المدنيين، وسيفاقم الوضع الإنساني الصعب في السودان، داعيًا الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية في المنطقة إلى دعم جهود استعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي.
وبحسب البيان: يتواصل الأمين العام مع قادة المنطقة مجدّدًا التزام الأمم المتحدة بدعم شعب السودان في جهوده لاستعادة الانتقال الديمقراطي وتحقيق تطلعاته لبناء مستقبل سلمي وآمن.