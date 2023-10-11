استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وبيت لحم

استُشهد فلسطينيان، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينتي نابلس وبيت لحم، بالضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن فلسطينيًا استُشهِد برصاص قوات الاحتلال قرب مدينة بيت لحم، بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما استُشهِد فلسطيني آخر في بلدة قصرة بنابلس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي قطاع غزة، طالبت المستشفيات في نداء أطلقته للمنظمات الدولية، بالعمل الفوري على فتح ممرات إنسانية لإنقاذ جرحى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، مع قرب نفاد الأدوية، وعجز المستشفيات عن استقبال المزيد من الجرحى.