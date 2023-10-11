استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وبيت لحم

وفي قطاع غزة، طالبت المستشفيات في نداء أطلقته للمنظمات الدولية، بالعمل الفوري على فتح ممرات إنسانية لإنقاذ جرحى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، مع قرب نفاد الأدوية، وعجز المستشفيات عن استقبال المزيد من الجرحى.