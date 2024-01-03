تحديث جديد.. 22.313 شهيدًا حتى الآن جرّاء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 22 ألفاً و313 شهيداً، إضافة إلى 57 ألفاً و296 مصاباً، منذ 7 أكتوبر الماضي.