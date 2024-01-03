تحديث جديد.. 22.313 شهيدًا حتى الآن جرّاء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 22 ألفاً و313 شهيداً، إضافة إلى 57 ألفاً و296 مصاباً، منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 128 شهيداً، إضافة إلى 261 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
من ناحية أخرى، قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنّت عدة دهم اعتقلت خلالها 18 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وادعت أنه خلال الدهم، هاجمت طائرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مسلحين فلسطينيين، زعمت أنهم قاموا بإلقاء متفجرات على قوات الاحتلال، وتم اكتشاف إصابات، بينما لا تزال العملية مستمرة حتى الآن.
ومنذ بداية الحرب على غزة، تمّ اعتقال أكثر من 2570 فلسطينياً في مختلف أنحاء الضفة الغربية، منهم نحو 1300 يشتبه في صلتهم بحركة حماس.