قمة الاتحاد الإفريقي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

وطالَبَ البيانُ إسرائيلَ بالاستجابة للدعوات الدولية المطالِبة بالوقف الدائم لإطلاق النار في القطاع، والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية؛ لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ورفع الحصار عن القطاع.