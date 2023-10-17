أمين مجلس التعاون: استهداف مستشفى الأهلي المعمداني دليل صارخ على انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة

أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين للقصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلية لمستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة الفلسطينية؛ ما تسبب في استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء.