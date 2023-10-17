أمين مجلس التعاون: استهداف مستشفى الأهلي المعمداني دليل صارخ على انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة

أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين للقصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلية لمستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة الفلسطينية؛ ما تسبب في استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء.
وقال الأمين العام إن استهداف مستشفى الأهلي المعمداني دليل صارخ لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة، غير المعترفة بالمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية، ودليل على رعونة ممارساتها.
وشدد الأمين العام على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون، والمناهضة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والخطيرة، داعيًا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته ومهامه لوقف تصرفات قوات الاحتلال الإسرائيلية.