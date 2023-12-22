نظروا من النافذة فتلقوا القذيفة.. شاهد: اصطياد جنود إسرائيليين في غزة

أظهر مقطع فيديو نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اصطياد مقاتلي الحركة لجنود إسرائيليين في قرية المغراقة شمال المنطقة الوسطى في قطاع غزة.
ويظهر في المقطع المرئي رصد مقاتلي المقاومة لجنود الاحتلال خلال تحصنهم في أحد المباني، وظهورهم من خلال نافذته، قبل أن يطلقوا عليهم قذيفة مضادة للتحصينات أردتهم قتلى.
كما يُظهر المقطع عملية استهداف لإحدى الآليات، واشتعال النيران فيها، وتصاعد الدخان الكثيف منها.
يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى نحو 145 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 471 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقاً للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يرجح محللون أن تكون أكثر من ذلك.