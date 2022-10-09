رئيسة الوزراء الاسكتلندية تتعهد بمواصلة حملة الانفصال عن بريطانيا

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا في بريطانيا إلى المرافعات ابتداء من الثلاثاء المقبل، حول ما إذا كانت الإدارة شبه المستقلة في اسكتلندا تستطيع تنظيم تصويت على الاستقلال دون موافقة حكومة لندن.