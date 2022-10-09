رئيسة الوزراء الاسكتلندية تتعهد بمواصلة حملة الانفصال عن بريطانيا

تعهدت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن، اليوم "الأحد"، بمواصلة حملتها للانفصال عن المملكة المتحدة، حتى لو خسرت قضية في المحكمة العليا تسعى من خلالها إلى الحصول على إذن للدعوة إلى استفتاء جديد على الاستقلال.
وذكرت نيكولا ستيرجن، التي تقود الحزب الوطني الاسكتلندي، أنه إذا خسرت حكومتها الدعوى القضائية، ستجعل الانتخابات الوطنية المقبلة في المملكة المتحدة بمثابة استفتاء عام بشأن إنهاء اتحاد اسكتلندا مع إنجلترا الذي دام لثلاثة قرون.
وتريد رئيسة الوزراء الاسكتلندية إجراء استفتاء في أكتوبر 2023، لكن الحكومة البريطانية المحافظة في لندن ترفض ذلك.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا في بريطانيا إلى المرافعات ابتداء من الثلاثاء المقبل، حول ما إذا كانت الإدارة شبه المستقلة في اسكتلندا تستطيع تنظيم تصويت على الاستقلال دون موافقة حكومة لندن.