الصين تكشف أهداف "تطويق تايوان" وتخطط لفرض حظر طيران

قالت الصين، اليوم الأربعاء، إن تدريباتها الجوية والبحرية التي تحاكي حصار تايوان أخيراً، كانت تهدف لإرسال "تحذير جدي" للسياسيين المحليين المؤيدين لاستقلال الجزيرة وحلفائهم الأجانب.
وأطلقت الصين تدريبات بحرية وجوية واسعة النطاق، استمرت 3 أيام تحت اسم (السيف المتحد) وانتهت يوم الإثنين الماضي، رداً على اجتماع الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون؛ مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي؛ في كاليفورنيا الأسبوع الماضي خلال مرورها عبر الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني تشو فنغ ليان، خلال مؤتمر صحفي: "جيش التحرير الشعبي نظم أخيراً سلسلة إجراءات مضادة في مضيق تايوان والمياه المحيطة، وهو تحذيرٌ جدي بسبب تواطؤ واستفزاز القوى الانفصالية لاستقلال تايوان والقوى الخارجية".
وأضافت "هذا إجراء ضروري للدفاع عن سيادتنا الوطنية وسلامة أراضينا"، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز" عربية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر عدة قولها، إن الصين تخطط لفرض منطقة حظر طيران شمال تايوان في الفترة من 16 إلى 18 أبريل.
وقال المسؤولون إن الحظر سيعطل منطقة معلومات الطيران الشمالية في تايوان، مضيفين أنه لم يتضح سبب فرض الحظر.