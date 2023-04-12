الصين تكشف أهداف "تطويق تايوان" وتخطط لفرض حظر طيران

قالت الصين، اليوم الأربعاء، إن تدريباتها الجوية والبحرية التي تحاكي حصار تايوان أخيراً، كانت تهدف لإرسال "تحذير جدي" للسياسيين المحليين المؤيدين لاستقلال الجزيرة وحلفائهم الأجانب.