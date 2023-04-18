"الحرية والتغيير": لن نقبل نتائج الحرب بين الجيش و"الدعم السريع" أياً كانت

وقالت: "نؤكد أنه بالرغم من تبايناتنا في الرؤى السياسية، إلا أننا مُتحدون تماماً حول الموقف المناهض للحرب ولاستمرارها، والموقف المناوئ لعودة فلول النظام السابق إلى المشهد السياسي".