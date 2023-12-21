بعد تأجيله 3 مرات.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشأن غزة اليوم

وأرجئ التصويت الذي كان مقررًا الاثنين الماضي، ثلاث مرات كان آخرها الأربعاء بطلب من الأميركيين، الذين استخدموا حق النقض "الفيتو" في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) ضد نص سابق يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في قطاع غزة، الذي يقصفه الاحتلال الإسرائيلي ردًا على الهجوم غير المسبوق لحماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).