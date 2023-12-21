بعد تأجيله 3 مرات.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشأن غزة اليوم

ينتظر مجلس الأمن الدولي موقف الولايات المتحدة ليحاول مجدداً، اليوم (الخميس)، التحدث بصوت واحد عبر تصويت أرجئ ثلاث مرات على مشروع قرار يهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة المساعدات.
ويشهد المجلس الذي واجه انتقادات واسعة بسبب تقاعسه عن التحرك منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، منذ أيام مفاوضات شاقة بشأن هذا النص، الذي ترعاه الإمارات، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأرجئ التصويت الذي كان مقررًا الاثنين الماضي، ثلاث مرات كان آخرها الأربعاء بطلب من الأميركيين، الذين استخدموا حق النقض "الفيتو" في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) ضد نص سابق يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في قطاع غزة، الذي يقصفه الاحتلال الإسرائيلي ردًا على الهجوم غير المسبوق لحماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
ويطالب النص خصوصاً أطراف النزاع بتسهيل دخول المساعدات وتوزيعها في جميع أنحاء القطاع برًا وبحرًا وجوًا، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء آلية متابعة للتأكد من الطبيعة الإنسانية للنزاع.
ويدين مشروع القرار الذي لا يورد، على غرار النصوص السابقة، اسم حركة حماس، "كل الهجمات العشوائية ضد المدنيين" و"كل الأعمال الإرهابية" ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن.