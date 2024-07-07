استشهاد 11 فلسطينيًّا في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على منزلين بغزة

وفي سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها على أحياء الشجاعية والتفاح والدرج شرق مدينة غزة، بالتزامن مع مواصلة دبابات وجرافات الاحتلال تدمير مئات المنازل في حي الشجاعية، الذي هُجّر نحو 55 ألف فلسطيني من سكانه، على وقع عمليات القصف المتواصل على المنازل وتجمعات الفلسطينيين لإجبارهم على النزوح.