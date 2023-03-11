اتفاق في الاتحاد الأوروبي على خفض استهلاك الطاقة بحلول 2030

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمانيون الأوروبيون، الجمعة، على خفض استهلاك الطاقة في أوروبا بحلول 2030، عبر تجديد مبانٍ وصناعات تعمل على ترشيد الاستهلاك، وجهود القطاع العام.