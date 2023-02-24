"بلينكن" أمام مجلس الأمن: روسيا خطفت 6000 طفل وفشلت في السيطرة على أوكرانيا

وأوضح أن نحو 17.6 مليون شخص، أي نحو 40% من السكان، بحاجة إلى مساعدة إنسانية وحماية.. مشيرًا إلى أن 40% أيضًا من السكان ليس لديهم ما يكفي من الطعام.