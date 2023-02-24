"بلينكن" أمام مجلس الأمن: روسيا خطفت 6000 طفل وفشلت في السيطرة على أوكرانيا

التزم أعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة صمتًا اليوم الجمعة، بمن فيهم ممثل روسيا، تكريمًا لجميع ضحايا الحرب في أوكرانيا، وذلك في الذكرى الأولى للهجوم الروسي، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، بادر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في نهاية خطابه إلى الوقوف طالبًا بالتزام دقيقة صمتًا "في ذكرى ضحايا العدوان الروسي"، قبل أن يقف السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا بدوره من أجل "جميع ضحايا ما حصل في أوكرانيا منذ 2014".
وفي كلمته أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "فشل في السيطرة على أوكرانيا".
وأكد بلينكن أن "أوكرانيا صمدت رغم أن قوات روسيا أكبر وأقوى"، كما اتهم روسيا بخطف 6000 طفل من أوكرانيا.
وشدَّد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة "الضغط نحو سلام عادل في أوكرانيا".
وأضاف: "لن نقبل بأي سلام يضفي الشرعية على الأراضي التي احتلتها روسيا في أوكرانيا".
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة أمام مجلس الأمن عن أسفه للمعاناة التي شهدها الأوكرانيون طوال عام، وشملت القتل والدمار والعنف الجنسي والتهجير والاختفاء القسري.. ولخصها في بضع كلمات: "حياتهم جحيم حقيقي".
وقال أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن؛ بمناسبة الذكرى الأولى لبدء الهجوم الروسي على أوكرانيا: "إن النزاع تسبب في قتل ودمار وتشريد على نطاق واسع"، وأدى إلى "معاناة لا توصف".
وشدَّد على أن "الحياة جحيم حقيقي للشعب الأوكراني" قبل أن يصف بالتفصيل المعاناة التي تثقل كاهل الأوكرانيين.
وأوضح أن نحو 17.6 مليون شخص، أي نحو 40% من السكان، بحاجة إلى مساعدة إنسانية وحماية.. مشيرًا إلى أن 40% أيضًا من السكان ليس لديهم ما يكفي من الطعام.
وأضاف غوتيريش: "تسببت الحرب في أزمة هجرة في أوروبا غير مسبوقة منذ عقود"، مع وجود أكثر من ثمانية ملايين لاجئ في أنحاء أوروبا، ونزوح أكثر من خمسة ملايين داخل البلاد.
وتابع الأمين العام للأمم المتحدة بأن "أكثر من نصف الأطفال الأوكرانيين أُجبروا على ترك منازلهم"، مشددًا على مخاطر "العنف والإيذاء والاستغلال" على بعض هؤلاء الأطفال المنفصلين عن عائلاتهم.
وأشار غوتيريش إلى أن "البنية التحتية تضررت؛ فقد دُمّرت أنظمة المياه والطاقة والتدفئة وسط شتاء قارس".
واختتم بأن "الأسلحة هي التي تتحدث اليوم، لكن في النهاية نعلم جميعًا أن الدبلوماسية والمساءلة هما الطريق إلى سلام عادل ودائم".
وتبنَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس، بأغلبية واسعة، قرارًا يدعو إلى سلام "عادل ودائم"، ويطالب بالانسحاب الفوري للقوات الروسية من أوكرانيا.