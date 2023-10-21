قمة القاهرة للسلام.. ملك الأردن: التهجير القسري للفلسطينيين "خط أحمر"

وأضاف: مع ذلك، كلما تزداد وحشية الأحداث يبدو أن اهتمام العالم يقلّ شيئًا فشيئًا؛ ففي أي مكان آخر كان العالم ليدين استهداف البنى التحتية للمدنيين والحرمان المتعمّد للسكان من الغذاء، والمياه، والكهرباء، والاحتياجات الأساسية، وبالتأكيد كانت لتتم مساءلة الفاعل فورًا.