قمة القاهرة للسلام.. ملك الأردن: التهجير القسري للفلسطينيين "خط أحمر"

اعتبر الملك الأردني الملك عبد الله الثاني أن التهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب في نزوحهم "جريمة حرب وخط أحمر".
وجاء في كلمة الملك عبد الله الثاني، خلال قمة القاهرة للسلام: حملة القصف العنيفة الدائرة في غزة في هذه الأثناء حملة شرسة ومرفوضة على مختلف المستويات؛ إنها عقاب جماعي لسكان محاصرين لا حول لهم ولا قوة؛ إنها انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني؛ إنها جريمة حرب.
وأضاف: مع ذلك، كلما تزداد وحشية الأحداث يبدو أن اهتمام العالم يقلّ شيئًا فشيئًا؛ ففي أي مكان آخر كان العالم ليدين استهداف البنى التحتية للمدنيين والحرمان المتعمّد للسكان من الغذاء، والمياه، والكهرباء، والاحتياجات الأساسية، وبالتأكيد كانت لتتم مساءلة الفاعل فورًا.
وتابع: أولوياتنا اليوم واضحة وعاجلة: أولًا: الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين، وتبني موقف موحّد يدين استهدافهم من الجانبين؛ انسجامًا مع قيمنا المشتركة والقانون الدولي، الذي يفقد كل قيمته إذا تم تنفيذه بشكل انتقائي.
وثانيًا: إيصال المساعدات الإنسانية والوقود والغذاء والدواء بشكل مستدام ودون انقطاع إلى قطاع غزة.
وثالثًا: الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب في نزوحهم؛ فهذه جريمة حرب؛ وفقًا للقانون الدولي، وخط أحمر بالنسبة لنا جميعًا.