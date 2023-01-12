الادعاء الفرنسي يوجّه تهمة القتل لمهاجم محطة قطارات باريس

أعلن مكتب المدعي العام في باريس، اليوم "الخميس"، أن المهاجم الذي جرح ستة أشخاص أمس، بعد اعتدائه عليهم في محطة غار دو نور في باريس؛ أوقف بتهمة محاولة القتل.
وبيّن المكتب أن الوضع الصحي للرجل، الذي أصيب برصاص الشرطة، يسمح بتوقيفه؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
ونقل منفّذ العملية إلى المستشفى، بعد أن أصيب مرتين في صدره، ومرة في ذراعه؛ نتيجة فتح النار عليه من جانب ضابط في شرطة الحدود كان في الخدمة وبزيّه الرسمي، وآخر من فرقة إيل دو فرانس بلباس مدني وخارج الخدمة؛ كانا في المكان.
وأشارت المدعية العامة في باريس لور بيكو، إلى أن المهاجم في العشرينات، وقام فجأة ودون سبب واضح بضرب ضحية أولى بسلاحه وسدّد لها نحو عشرين ضربة بأداة معدنية.