الادعاء الفرنسي يوجّه تهمة القتل لمهاجم محطة قطارات باريس

ونقل منفّذ العملية إلى المستشفى، بعد أن أصيب مرتين في صدره، ومرة في ذراعه؛ نتيجة فتح النار عليه من جانب ضابط في شرطة الحدود كان في الخدمة وبزيّه الرسمي، وآخر من فرقة إيل دو فرانس بلباس مدني وخارج الخدمة؛ كانا في المكان.