مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طائرة لمناقشة حرق المصحف في السويد

يعقد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة لمناقشة واقعة حرق المصحف أمام مسجد في السويد بناءً على طلب من باكستان، بحسب ما أعلن المتحدث باسم المجلس باسكال سيم، اليوم (الثلاثاء).
وأوضح "سيم" أن المناقشة حول تصاعد الكراهية ذات الدوافع الدينية ستعقد على الأرجح في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وأضاف أن باكستان طلبت مناقشة المسألة نيابة عن الكثير من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.
وأقدم لاجئ من أصول عراقية على إحراق صفحات نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الكبير الأربعاء الماضي، وذلك بعدما منحت الشرطة السويدية إذنًا لتنظيم مظاهرة تزامنت مع عيد الأضحى.