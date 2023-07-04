مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة طائرة لمناقشة حرق المصحف في السويد

يعقد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة لمناقشة واقعة حرق المصحف أمام مسجد في السويد بناءً على طلب من باكستان، بحسب ما أعلن المتحدث باسم المجلس باسكال سيم، اليوم (الثلاثاء).