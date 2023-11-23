الجيش الأمريكي يعلن اعتراض مُسيّرات مفخخة أطلقها الحوثيون

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم (الخميس)، اعتراض طائرات مسيرة مفخخة عديدة فوق مياه البحر الأحمر بعد إطلاقها من اليمن من مناطق يسيطر عليها الحوثيون.
وأفادت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى "سنتكوم" في منشور بالعربية على منصة "إكس": "أسقطت مدمرة الصواريخ الموجهة يو إس إس توماس هودنر عدة طائرات هجومية دون طيار أحادية الاتجاه أُطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وأضافت القيادة أن "الطائرات المسيرة أسقطت بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية يو إس إس توماس هودنر في دورية في البحر الأحمر، ولم تتعرض السفينة ولا طاقمها لأي ضرر أو إصابة"، وفقاً لـ"فرانس برس".
ولم توضح "سنتكوم" في بيانها وجهة الطائرات المسيرة التي أسقطتها، لكن في الأسابيع الأخيرة، أطلق الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ في اتجاه "إسرائيل".