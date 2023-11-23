الجيش الأمريكي يعلن اعتراض مُسيّرات مفخخة أطلقها الحوثيون

وأضافت القيادة أن "الطائرات المسيرة أسقطت بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية يو إس إس توماس هودنر في دورية في البحر الأحمر، ولم تتعرض السفينة ولا طاقمها لأي ضرر أو إصابة"، وفقاً لـ"فرانس برس".