الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بـ18 مليار يورو في 2023

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم (السبت)، أن جميع دول الاتحاد الأوروبي، وافقت على اقتراح للمفوضية لتقديم 18 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية إلى أوكرانيا العام المقبل.
وذكرت أورسولا فون دير لايين عبر "تويتر"، أن صرف الأموال بانتظام لأوكرانيا؛ سيسهم في القيام بالإصلاحات العاجلة ويمهد الطريق لإعادة الإعمار.
وأضاف أن إعادة الإعمار ستضع أوكرانيا "على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وبيّنت أورسولا فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبي قدّم أكثر من 19 مليار يورو لدعم أوكرانيا هذا العام.