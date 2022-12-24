الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بـ18 مليار يورو في 2023

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم (السبت)، أن جميع دول الاتحاد الأوروبي، وافقت على اقتراح للمفوضية لتقديم 18 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية إلى أوكرانيا العام المقبل.