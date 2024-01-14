تايوان تدعو الصين إلى احترام نتائج الانتخابات الرئاسية

دعت تايوان، الصين اليوم (الأحد) إلى مواجهة الواقع، واحترام نتائج الانتخابات الرئاسية، التي انتهت بفوز لاي تشينغ-تي المؤيد لاستقلال الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءًا من أراضيها.
طالبت وزارة الخارجية التايوانية، في بيان "سلطات بكين بالتخلي عن قمع تايوان، من أجل عودة التفاعلات الإيجابية عبر المضيق إلى المسار الصحيح"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتعهّد مرشح الحزب الديموقراطي التقدمي لاي تشينغ-تي، ونائب الرئيسة المنتهية ولايتها تساي إنغ وين، أمس بالدفاع عن الجزيرة في مواجهة تهديدات الصين المستمرة وترهيبها.
وكانت الصين قد اعتبرت أن "لاي خطر جسيم"؛ بسبب مواقفه المؤيدة للاستقلال، وبعد فوزه أمس شددت بكين على أن "إعادة التوحيد" مع تايوان "حتمية".