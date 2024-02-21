آخر تحديث للحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على غزة.. 29313 شهيـدًا و69333 إصابة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهـيدًا و163 مصابًا خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة: ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وأشارت "الصحة" في قطاع غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29313 شهيـدًا و69333 إصابة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية؛ فقد استُشهد وأصيب عشرات المواطنين، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ونفّذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية على مربعات سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة طالت عشرات المنازل؛ مما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، وما زال غالبيتهم تحت أنقاض المنازل التي تعود لعائلات: شملخ، ونعيم، وأبو زور، وشنيورة، وياسين، وشعفوط.
واستهدفت مدفعية الاحتلال بعشرات القذائف، منازل المواطنين في حي الزيتون بالتزامن مع إطلاق مسيرات الاحتلال النار صوب منازل المواطنين وعلى كل ما يتحرك في أزقة الحي وشوارعه.
ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني ومركبات الإسعاف من الوصول إلى المناطق المستهدفة بالحي لانتشال جثامين الشهداء ونقل المصابين.