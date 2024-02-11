"نتنياهو" أصدر أوامره.. و"حماس" ترد: أي هجوم على رفح يعني نسف مفاوضات التبادل

وأشار نتنياهو، في مقابلة أجرتها معه قناة "أيه بي سي نيوز" تُبثّ اليوم الأحد ونُشرت مقتطفات منها مساء أمس السبت، إلى أن جيش الاحتلال سيضمن "ممراً آمناً" للمدنيين قبل الهجوم المرتقب، وقال إن هناك مناطق في شمال رفح "تم تطهيرها ويمكن استخدامها كمناطق آمنة للمدنيين"، وفق تعبيره.