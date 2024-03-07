وفد"حماس" غادر.. وسائل إعلام مصرية: المحادثات مستمرة للوصول لاتفاق بشأن هدنة غزة

وتشترط "حماس": "الوقف الشامل للعدوان والحرب ولاحتلال قطاع غزة" و"البدء بعمليات الإغاثة والإيواء وإعادة الإعمار"، إلا أن "إسرائيل" ترفض هذه الشروط مؤكدة نيتها مواصلة هجومها حتى القضاء على الحركة، وتشترط أن تقدم لها "حماس" قائمة محددة بأسماء الأسرى الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة.