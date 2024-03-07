وفد"حماس" غادر.. وسائل إعلام مصرية: المحادثات مستمرة للوصول لاتفاق بشأن هدنة غزة

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن المحادثات مستمرة للوصول إلى هدنة في غزة قبل رمضان.
وأوضحت أن وفد حركة "حماس" غادر القاهرة؛ لإجراء مشاورات حول شروط الهدنة في غزة والمحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل
ونقلت "رويترز" عن قيادي في الحركة قوله إن "إسرائيل" أحبطت كل مساعي الوسطاء للوصول إلى اتفاق برفضها الموافقة على وقف الحرب والانسحاب من غزة، بالإضافة إلى رفض الاحتلال ضمان حرية دخول المساعدات وعودة النازحين للقطاع.
ومع دخول مفاوضات الهدنة يومها الرابع، تستمر ضغوط الدول والأطراف المعنية باتجاه تحقيق اتفاق على وقف لإطلاق النار، ولو لفترة زمنية قصيرة، يتيح إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ويفسح المجال أمام نقاش باقي البنود العالقة.
يأتي هذا في وقت تتواصل فيه عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث شهد الوضع الإنساني تفاقماً غير مسبوق وباتت المجاعة "وشيكة" بحسب الأمم المتحدة.
وتسعى الولايات المتحدة للضغط من أجل التوصل لهدنة بحلول شهر رمضان، حيث عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء عن خشيته من وضع "خطير للغاية" إذا لم تتوصل "إسرائيل" وحركة "حماس" لوقف إطلاق نار في غزة قبل حلول شهر رمضان.
وعلى مدى الأيام الأربعة، اجتمع في العاصمة المصرية مفاوضون من "حماس" وقطر ومصر، لمحاولة التوصل إلى أول وقف طويل الأجل لإطلاق النار في الحرب، بغياب أي تمثيل إسرائيلي.
وتشترط "حماس": "الوقف الشامل للعدوان والحرب ولاحتلال قطاع غزة" و"البدء بعمليات الإغاثة والإيواء وإعادة الإعمار"، إلا أن "إسرائيل" ترفض هذه الشروط مؤكدة نيتها مواصلة هجومها حتى القضاء على الحركة، وتشترط أن تقدم لها "حماس" قائمة محددة بأسماء الأسرى الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة.