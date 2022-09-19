البنوك اللبنانية تغلق أبوابها لمدة 3 أيام احتجاجاً على اقتحامها

أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها، اليوم (الاثنين)، ولمدة ثلاثة أيام، احتجاجاً على عمليات اقتحام طالت عدداً من فروعها خلال الأسبوع الماضي، حيث تواجه البلاد أزمة سيولة حادة توقفت على إثرها المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
وبعد اقتحام مودعة الأربعاء الماضي فرعًا لمصرف في بيروت، حيث تمكنت من الحصول على جزء من وديعتها، شجع ذلك على ما يبدو مودعين آخرين لاسترداد جزء من أموالهم، فقد وقعت حوادث اقتحام عدة الجمعة في خمسة مصارف على الأقل في مواقع مختلفة من البلاد.
وسجلت حادثة اقتحام صباح الجمعة لمصرف في مدينة صيدا بجنوب لبنان، كما أُبلغ عن أربعة حوادث مماثلة في مناطق متفرقة من بيروت وجنوب لبنان، ليرتفع مجموع تلك الحوادث في غضون يومين إلى سبعة.