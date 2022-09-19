البنوك اللبنانية تغلق أبوابها لمدة 3 أيام احتجاجاً على اقتحامها

وبعد اقتحام مودعة الأربعاء الماضي فرعًا لمصرف في بيروت، حيث تمكنت من الحصول على جزء من وديعتها، شجع ذلك على ما يبدو مودعين آخرين لاسترداد جزء من أموالهم، فقد وقعت حوادث اقتحام عدة الجمعة في خمسة مصارف على الأقل في مواقع مختلفة من البلاد.