"الصحة العالمية" تعقد جلسة استثنائية لبحث الأوضاع الصحية في غزة

أفادت وثيقة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين)، بأن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ستعقد جلسة استثنائية لمجلسها التنفيذي في 10 ديسمبر، لمناقشة الأوضاع الصحية في غزة، وهو ما أكده المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة.