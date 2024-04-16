ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على تصنيع "المسيّرات" الإيرانية

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم (الثلاثاء) الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على تكنولوجيا المسيّرات الإيرانية عقب هجوم طهران نهاية الأسبوع الماضي على "إسرائيل".
وقالت أناليا بيربوك خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي: "سعيت أواخر الخريف مع فرنسا وشركاء آخرين داخل الاتحاد الأوروبي من أجل توسيع نظام عقوبات المسيرات بشكل أكبر، وآمل أن نتمكن الآن أخيراً من القيام بهذه الخطوة معاً".
وبينت أنها ستتوجه إلى "إسرائيل" اليوم لإجراء محادثات تهدف لمنع تفاقم الوضع في المنطقة في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية: "من المهم للغاية بالنسبة لنا كحكومة اتحادية ألمانية في هذه الأوقات الحرجة أن نعمل جميعاً معاً للمساهمة في وقف التصعيد في المنطقة بأكملها".