ألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على تصنيع "المسيّرات" الإيرانية

وبينت أنها ستتوجه إلى "إسرائيل" اليوم لإجراء محادثات تهدف لمنع تفاقم الوضع في المنطقة في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع، وفقاً لـ"فرانس برس".