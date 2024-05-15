البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

وطالَبَ البرلمان في بيانٍ اليومَ في الذكرى الـ76 للنكبة الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتأمين الحماية الدولية للمدنيين العزل في كل الأراضي الفلسطينية، والتخلي عن سياسة المعايير المزدوجة، التي تأذن لشريعة الغاب أن تسود، وتقوض من قيمة ودور القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.