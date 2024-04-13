"لعدم الأهلية".. المحكمة الإدارية في باريس ترفض تعليق تسليم الأسلحة الفرنسية لإسرائيل

رفض القضاء الإداري الفرنسي، اليوم (السبت) طلبًا قدمته منظمة العفو الدولية من أجل الحصول بشكل عاجل على تعليق تسليم الأسلحة الفرنسية لإسرائيل بسبب الحرب في غزة.
وأعلن قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الإدارية في باريس عدم أهليته، وبالتالي رفض مطلب أصحاب الشكوى، وفقاً لـ"فرانس برس".
واعتبر أن "هذه القضية ليست منفصلة عن سير علاقات فرنسا الدولية"، ليؤيد بذلك الحجة التي أوردها ممثل الحكومة أنطوان بافاجو خلال جلسة استماع وجيزة.
وتقدم الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية بشكوى هذا الأسبوع، إلى جانب رابطة حقوق الإنسان، لمحاولة إجبار الحكومة على تعليق تراخيص تصدير بعض المعدات الحربية إلى إسرائيل، حتى تمتثل إسرائيل لتعهداتها الدولية.
ويشمل هذا الطلب خصوصًا تراخيص تصدير المعدات العسكرية من الفئتين ML5 (التي تسمح للمدفعية بتحديد الأهداف) وML15 (المستخدمة في التصوير والرادارات).