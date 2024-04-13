"لعدم الأهلية".. المحكمة الإدارية في باريس ترفض تعليق تسليم الأسلحة الفرنسية لإسرائيل

وتقدم الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية بشكوى هذا الأسبوع، إلى جانب رابطة حقوق الإنسان، لمحاولة إجبار الحكومة على تعليق تراخيص تصدير بعض المعدات الحربية إلى إسرائيل، حتى تمتثل إسرائيل لتعهداتها الدولية.