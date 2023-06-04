بعد حادث الحدود.. "روسيا اليوم": مُجَنّد مصري يدمر أسطورة جيش "إسرائيل" باعتراف تل أبيب

ويضيف التقرير: باعتراف تل أبيب والجنرالات العسكرية، طرحت تساؤلات حول تَمَكُّن مجند مصري وحيد من اختراق الحدود أمس السبت، وقتل 3 مجندين؛ حيث قال قائد لواء الجنوب في الجيش الإسرائيلي: "الجندي المصري اخترق الحدود واشتبك 3 مرات مع الجنود؛ في الأولى قتل جنديًّا ومجندة، ثم قتل جنديًّا ثالثًا، وفي المرة الثالثة ارتقى المنفذ".