بعد حادث الحدود.. "روسيا اليوم": مُجَنّد مصري يدمر أسطورة جيش "إسرائيل" باعتراف تل أبيب

تسود حالة من الذهول والحيرة، أجواء قيادات جيش "إسرائيل" ووسائل إعلامها، بعدما تسلل مُجَند مصري بمفرده إلى الأراضي الإسرائيلية، وتَجَول بحرّية لساعات، قبل أن يخوض ثلاثة اشتباكات، قتل خلالها ثلاثة جنود إسرائيليين، وأصاب اثنين.
ويقول تقرير على موقع "روسيا اليوم": في الوقت الذي تتحدث فيه إسرائيل منذ عام 1967 حتى 2023 عن أسطورة جيشها الذي لا يُقهَر ودفاعاته القوية؛ إلا أن الجندي المصري دائمًا ما يمثّل عقدة لهذا الجيش.
ويضيف التقرير: باعتراف تل أبيب والجنرالات العسكرية، طرحت تساؤلات حول تَمَكُّن مجند مصري وحيد من اختراق الحدود أمس السبت، وقتل 3 مجندين؛ حيث قال قائد لواء الجنوب في الجيش الإسرائيلي: "الجندي المصري اخترق الحدود واشتبك 3 مرات مع الجنود؛ في الأولى قتل جنديًّا ومجندة، ثم قتل جنديًّا ثالثًا، وفي المرة الثالثة ارتقى المنفذ".
وقد نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صور اثنين من الجنود القتلى.
وقال التلفزيون الإسرائيلي عبر قناته الـ13: "كيف تسلل الجندي المصري بمفرده إلى الأراضي الإسرائيلية؟.. كيف بقي جنود الجيش الإسرائيلي بلا حياة في الموقع لفترة طويلة.. كيف لم يعرف أحد عن ذلك؟.. كيف تجول الجندي المصري بحرية لساعات داخل إسرائيل ولم يتم القبض عليه.. ولماذا لم يتم إقصاؤه من الجو بسبب التضاريس المعقدة؟".
وبدأ الحادث في الساعة 02:30 من صباح السبت، عندما أحبط الجيش الإسرائيلي عملية تهريب مخدرات كبيرة، وحينها أطلق الجندي المصري الذي دخل إسرائيل من مصر وفتح النار عليهم وقتلهم.
وفي السياق نفسه قال المراسل العسكري لموقع "والا" الإسرائيلي أمير بوخبوط: "انهار مفهوم الجيش الإسرائيلي للدفاع في اللحظة التي أعقبت استثمار مليارات الشواقل على الحدود المصرية، وهناك العديد من الأسئلة العميقة التي لا تتعلق فقط بالملاحظات التكنولوجية".
جدير بالذكر أن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، قال: أنه فجر السبت الموافق 3/ 6/ 2023، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية، بمطاردة عناصر تهريب المخدرات.. وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين، وتبادل إطلاق النيران؛ مما أدى إلى وفاة عدد (۳) أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (۲) آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران.. ويجري اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وقدّم المتحدث العسكري خالص التعازي لأسر المتوفين، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.