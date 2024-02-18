"بوتين": مجريات جبهة القتال في أوكرانيا مسألة حياة أو موت بالنسبة لروسيا

وأضاف "بوتين" في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين نُشرت مقتطفات منها على شبكات التواصل الاجتماعي: "أعتقد أنه لا يزال من المهم بالنسبة لنا وبالنسبة لمستمعينا ومشاهدينا في الخارج، أن تُفهم طريقة تفكيرنا".