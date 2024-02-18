"بوتين": مجريات جبهة القتال في أوكرانيا مسألة حياة أو موت بالنسبة لروسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأحد): "إن المجريات على جبهة القتال في أوكرانيا هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لروسيا وقد تحدد مصيرها".
وأضاف "بوتين" في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين نُشرت مقتطفات منها على شبكات التواصل الاجتماعي: "أعتقد أنه لا يزال من المهم بالنسبة لنا وبالنسبة لمستمعينا ومشاهدينا في الخارج، أن تُفهم طريقة تفكيرنا".
وتابع: "كلّ ما يحدث على جبهة أوكرانيا هو بالنسبة لهم تقدّم لموقعهم التكتيكي لكنه بالنسبة لنا مصيرنا، إنها مسألة حياة أو موت"، وفقاً لـ"فرانس برس".
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022، وصف الكرملين عمليته العسكرية بأنها معركة من أجل بقاء روسيا، في محاولة لحشد المشاعر الوطنية بين السكان الذين لا يبالي الكثير منهم بالغزو.