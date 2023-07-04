ضربات جوية وقصف مدفعي.. معارك ضارية غرب الخرطوم

اندلعت معارك ضارية، اليوم "الثلاثاء"، في أنحاء أم درمان في الجزء الغربي من العاصمة السودانية، في الوقت الذي يسعى فيه الجيش لقطع طرق الإمداد التي تحاول قوات الدعم السريع إدخال تعزيزات من خلالها للمدينة.