المقاومةُ تعلن قتلَ جنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين شمال قطاع غزة وتدمير عدد من الآليات العسكرية

وأكّدت "القسامُ" تدميرَ عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرّقة من القطاع؛ حيث تم استهداف دبابتين إسرائيليتين إحداهما دبابة "الملك" -القائد- في محور غرب مدينة غزة، بقذائف "الياسين 105".