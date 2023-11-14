المقاومةُ تعلن قتلَ جنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين شمال قطاع غزة وتدمير عدد من الآليات العسكرية

أعلنت "كتائبُ القسام" قتلَ جنديين إسرائيليين من مسافة صفر، وإصابة 3 آخرين، في اشتباك مع القوات المتوغّلة في بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.
وأكّدت "القسامُ" تدميرَ عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرّقة من القطاع؛ حيث تم استهداف دبابتين إسرائيليتين إحداهما دبابة "الملك" -القائد- في محور غرب مدينة غزة، بقذائف "الياسين 105".
كما أعلنت "القسامُ" استهدافَ تجمع للقوات الإسرائيلية في محور جنوب غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى عيار "114" ملم، إلى جانب استهداف دبابة إسرائيلية في ذات المحور بقذيفة "الياسين 105".
وأشارت "القسام" إلى استهداف تحشدات إسرائيلية داخل الخط الزائل شرق الوسطى بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى عيار "114" ملم.