السودان.. المعارك متواصلة وعدد القتلى يرتفع إلى أكثر من 400 شخص

دوت الانفجارات وأصوات الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أنحاء العاصمة الخرطوم صباح الجمعة، رغم إعلان القوات شبه العسكرية التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو موافقتها على الهدنة تزامنًا مع عيد الفطر، ما كان سيفسح المجال لتهدئة محتملة لقتال مستمر منذ ستة أيام مع قوات الجيش، أوقع حسب آخر حصيلة أكثر من 400 قتيل وأكثر من 3500 جريح، وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية.