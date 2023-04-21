السودان.. المعارك متواصلة وعدد القتلى يرتفع إلى أكثر من 400 شخص

دوت الانفجارات وأصوات الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أنحاء العاصمة الخرطوم صباح الجمعة، رغم إعلان القوات شبه العسكرية التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو موافقتها على الهدنة تزامنًا مع عيد الفطر، ما كان سيفسح المجال لتهدئة محتملة لقتال مستمر منذ ستة أيام مع قوات الجيش، أوقع حسب آخر حصيلة أكثر من 400 قتيل وأكثر من 3500 جريح، وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية.
واستمرت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم صباح الجمعة، رغم موافقة القوات شبه العسكرية على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ في السادسة بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش)، ما كان سيفسح المجال لتهدئة محتملة لقتال مستمر منذ ستة أيام مع قوات الجيش.
وكانت قوات الدعم السريع قالت في بيان: "الهدنة تأتي تزامنًا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم". وتابعت أنها أجبرت على الدفاع عن النفس للتصدي إلى ما وصفته بأنه "انقلاب قيادة القوات المسلحة"، وذكرت أنها ملتزمة "خلال فترة الهدنة المعلنة بالوقف الكامل لإطلاق النار".
ولم يصدر حتى الآن تعليق من الجيش ولا قائده الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي لم يتطرق لوقف إطلاق النار في كلمة مسجلة مسبقًا نشرت في صفحة الجيش على فيس بوك.
وقال البرهان الذي ظهر ببذلة عسكرية جالسًا في مكتب بين علمين للسودان: "تمر على بلادنا هذا العام مناسبة عيد الفطر المبارك وبلادنا أصابها جرح بالغ الخطورة". مضيفًا: "يبقى الأمل الدائم في أننا مع شعبنا العظيم سنتجاوز هذه المحنة ونخرج منها أكثر وحدة وقوة وتماسكًا ويزداد هتافنا قوة جيش واحد شعب واحد".
ميدانيًا، هزت انفجارات وقصف مدفعي الخرطوم الجمعة. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية: "تعرضت قبل قليل وما زالت تتعرض مناطق متعددة من الخرطوم للقصف والاشتباكات المتبادلة بين قوات الجيش والدعم السريع، مخلفة دمارًا طال المباني والمنشآت والممتلكات العامة".