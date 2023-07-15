العالم

يهددون ولكن!.. اليد اليمنى لزيلينسكي يستبعد هجومًا روسيًّا نوويًّا وشيكًا على قوات بلاده

بعد أيام من تصريح للرئيس الأمريكي أكّد فيه "أنه لا يوجد احتمال حقيقي لشن هجوم نووي"