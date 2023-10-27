أعنف هجوم منذ بدء الحرب.. إسرائيل تقصف غزة بحرًا وبرًّا وجوًّا وتقطع الاتصالات

وفي رسالة مسجلة أخرى من محيط مستشفى ناصر، رُصد وصول عدد من الضحايا والجرحى، بينهم أطفال ونساء، أصيبوا من جراء القصف على مناطق عدة في القطاع، مشيرًا إلى حدوث فوضى من جراء انقطاع الإنترنت والاتصالات، وعدم قدرة الطواقم على التواصل فيما بينها.