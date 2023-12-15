إسرائيل تعلن استعادة جثتَي جنديَّيْن في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه استعاد خلال عملية في قطاع غزة جثتَي جنديَّيْن إسرائيليَّيْن احتُجزا كرهينتَيْن.
وذكر المصدر أنه "خلال عملية في غزة استعاد جنود إسرائيليون جثتي الرهينتَيْن نيك بيزر (19 عاماً) ورون شرمان (19 عاماً) ونُقلا إلى إسرائيل".
وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق، أنه استعاد جثة الرهينة الإسرائيلي الفرنسي إيليا توليدانو، الذي خطف خلال مهرجان "ترايب أوف نوفا" للموسيقى في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر خلال هجوم حركة حماس، واُقتيد إلى قطاع غزة.
وكانت إسرائيل قد استعادت ثماني جثث حتى الآن، وهو يقدّر عدد الرهائن الأحياء او الأموات الذين لا يزالون في قطاع غزة بـ 132.
كذلك أعلن جيش الدولة العبرية، الجمعة، مقتل جندي قضى الخميس في القتال في غزة؛ ليرتفع بذلك إلى 117 عدد العسكريين الذين قُتلوا منذ بدء هجومها البري في القطاع في 27 أكتوبر.