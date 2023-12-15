إسرائيل تعلن استعادة جثتَي جنديَّيْن في غزة

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق، أنه استعاد جثة الرهينة الإسرائيلي الفرنسي إيليا توليدانو، الذي خطف خلال مهرجان "ترايب أوف نوفا" للموسيقى في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر خلال هجوم حركة حماس، واُقتيد إلى قطاع غزة.