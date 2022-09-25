"الرد حاسم".. أمريكا حذرت روسيا سرًّا من استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم "الأحد"، أن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت الكرملين سرًّا من أن أي استخدام للأسلحة النووية في الحرب في أوكرانيا ستكون له عواقب كارثية على روسيا.