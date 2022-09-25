"الرد حاسم".. أمريكا حذرت روسيا سرًّا من استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم "الأحد"، أن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت الكرملين سرًّا من أن أي استخدام للأسلحة النووية في الحرب في أوكرانيا ستكون له عواقب كارثية على روسيا.
وقال "سوليفان" في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية: "إن تلك التهديدات النووية مسألة يجب أخذها على محمل الجد"؛ وفقًا لـ"بلومبرج".
وأضاف: "نتواصل مع الكرملين بشكل مباشر وخاص وعلى كل المستويات بأن أي استخدام للأسلحة النووية سيقابَل بعواقب كارثية على روسيا، وأن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بشكل حاسم، وكنا واضحين ومحددين بشأن ما سيستتبعه ذلك".
وجدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراته الأسبوع الماضي بوجود تهديد نووي؛ حيث أعلن عن تعبئة مئات الآلاف من قوات الاحتياط، بعدما استعادت القوات الأوكرانية مساحات من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا بالبلاد.