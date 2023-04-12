منظور مغاير.. روسيا تعتبر أن الوثائق الأمريكية المسرّبة تشكل حملة تضليل لخداعها

اعتبرت روسيا، اليوم (الأربعاء)، أنّ "الوثائق الأمريكية السرّية المسرّبة بشأن النزاع في أوكرانيا، قد تكون في الواقع تزويرًا يغذّي حملة تضليل من جانب واشنطن تهدف إلى خداع روسيا".
وقال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف: "في هذه المرحلة، ليس لدينا موقف، وربما يكون ذلك مزيّفًا، دعاية متعمّدة"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "نظرًا إلى أن الولايات المتحدة جزء أساسي من الصراع في أوكرانيا، وتشنّ في الواقع حربًا هجينة ضدّنا، فمن الممكن أن تخدع هذه الأساليب العدو، أي الاتحاد الروسي".
من ناحيته، بين المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف للصحافيين، أن روسيا لا تعرف في هذه المرحلة مدى صحّة الوثائق.