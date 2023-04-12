منظور مغاير.. روسيا تعتبر أن الوثائق الأمريكية المسرّبة تشكل حملة تضليل لخداعها

وأضاف: "نظرًا إلى أن الولايات المتحدة جزء أساسي من الصراع في أوكرانيا، وتشنّ في الواقع حربًا هجينة ضدّنا، فمن الممكن أن تخدع هذه الأساليب العدو، أي الاتحاد الروسي".