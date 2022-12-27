"لافروف": سياسة الغرب لاحتواء روسيا تنطوي على مخاطر الانزلاق إلى صدام مسلح

وأضاف "لافروف": "إن التكهنات غير المسؤولة بأن روسيا على وشك استخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا، يتم إطلاقها باستمرار في الغرب، لكن موسكو كررت مراراً، أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، ويجب ألا يتم إطلاق العنان لها أبداً».