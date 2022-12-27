"لافروف": سياسة الغرب لاحتواء روسيا تنطوي على مخاطر الانزلاق إلى صدام مسلح

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الثلاثاء): "إن سياسة الغرب التي تستهدف احتواء روسيا خطيرة للغاية؛ وتنطوي على مخاطر الانزلاق إلى صدام مسلح مباشر بين القوى النووية"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف "لافروف": "إن التكهنات غير المسؤولة بأن روسيا على وشك استخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا، يتم إطلاقها باستمرار في الغرب، لكن موسكو كررت مراراً، أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، ويجب ألا يتم إطلاق العنان لها أبداً».
واعتبر أن "السياسيين الغربيين يعملون على شحذ الخطاب بشأن هذه القضية، وهم الذين يجب أن يُسألوا عما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر في عام 2023".
وأعرب "لافروف" عن قلق روسيا البالغ من "الحملة الدعائية في الولايات المتحدة والغرب بشكل عام حول موضوع الأسلحة النووية".