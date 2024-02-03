الحرب في غزة.. مؤشراتٌ إيجابية بشأن "الهدنة" فماذا حدث؟

قال الوسيط القطري إن حركة حماس أعطت “تأكيداً إيجابياً أولياً” بشأن مقترح هدنة إنسانية في قطاع غزة الذي “وافقت” عليه إسرائيل أيضاً، فيما المعارك مستعرّة في القطاع الفلسطيني المحاصر.. إلا أن مصدراً مطلعاً على المحادثات في غزة أكّد لوكالة فرانس برس “لا يوجد اتفاقٌ على إطار الاتفاق بعد، والفصائل لديها ملاحظات مهمة، والتصريح القطري فيه استعجالٌ وليس صحيحاً”.
والخميس أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه أقرّ عقوبات غير مسبوقة على مستوطنين إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف في حق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتبر أن العنف بلغ “مستويات لا تحتمل” على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
وردّت إسرائيل قائلة “لا مكان لاتخاذ إجراءات استثنائية” ضدّ المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان، إنّ “الأغلبية العظمى من المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مواطنون ملتزمون بالقانون، ويقاتل كثيرٌ منهم حاليا دفاعاً عن إسرائيل. إسرائيل تتخذ إجراءات ضدّ كلّ مَن ينتهك القانون في كلّ مكان”.
في غزة، حيث يتواصل القتال والغارات الإسرائيلية ما يفاقم بعد أكثر الوضع الإنساني الكارثي، أفاد شهودٌ بوقوع ضربات إسرائيلية قرب مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب القطاع.
وتفيد إسرائيل بأن قياديين من حماس يختبئون في هذا المستشفى.