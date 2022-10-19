"تحذير شديد".. كوريا الشمالية تطلق 250 قذيفة قبالة سواحل جارتها الجنوبية

من جانبها، ذكرت كوريا الشمالية في وقت لاحق أن إطلاق القذائف يهدف لإرسال تحذير شديد إلى سيول؛ ردًّا على إطلاقها عشرات من قذائف المدفعية، أمس بين الساعة 9:55 صباحًا والساعة 5:22 مساء بالتوقيت المحلي؛ وفقًا لـ"الحرة".