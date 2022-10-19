"تحذير شديد".. كوريا الشمالية تطلق 250 قذيفة قبالة سواحل جارتها الجنوبية

أعلنت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، اليوم (الأربعاء)، أن كوريا الشمالية أطلقت 100 قذيفة في البحر قبالة ساحلها الغربي، حوالى الساعة العاشرة مساء أمس بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش)، و150 قذيفة أخرى قبالة ساحلها الشرقي.
من جانبها، ذكرت كوريا الشمالية في وقت لاحق أن إطلاق القذائف يهدف لإرسال تحذير شديد إلى سيول؛ ردًّا على إطلاقها عشرات من قذائف المدفعية، أمس بين الساعة 9:55 صباحًا والساعة 5:22 مساء بالتوقيت المحلي؛ وفقًا لـ"الحرة".
واندلع أحدث نشاط عسكري لكوريا الشمالية، بعدما بدأت قوات جارتها الجنوبية، الاثنين الماضي، تدريباتها العسكرية السنوية "هوجوك"، التي تهدف إلى زيادة قدراتها في مجال التصدي لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
والتدريبات التي من المقرر أن تنتهي السبت المقبل، هي الأحدث في سلسلة مناورات عسكرية أجرتها كوريا الجنوبية خلال الأسابيع الماضية، من بينها أنشطة مع الولايات المتحدة واليابان.