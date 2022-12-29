مدير أوقاف القدس: عام 2022 الأسوأ في الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

قال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب، اليوم "الخميس": "إن عام 2022 كان الأسوأ من حيث الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى".