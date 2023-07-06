مقاتلات روسية تعترض مُسَيّرات أمريكية فوق سوريا

ولفت غرينكويتش إلى أن "هذه الحوادث تعطي مثالًا آخر على التصرفات غير المهنية وغير الآمنة من قِبَل القوات الجوية الروسية العاملة في سوريا، والتي تهدد سلامة القوات الأمريكية والروسية معا"؛ داعيًا موسكو إلى "وقف هذا السلوك المتهور".