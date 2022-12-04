الاتحاد الأوروبي يدعو "إسرائيل" للتحقيق في مقتل "فلسطيني" أعزل

دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الأحد) إلى التحقيق في حادثة مقتل الشاب الفلسطيني الأعزل عمار مفلح برصاص القوات الإسرائيلية وإجراء مساءلة كاملة في الحادثة.
وأعرب "بوريل" في بيان عن قلق الاتحاد الأوروبي البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقال: "خلال الأيام العشرة الماضية وحدها، قُتِل 10 فلسطينيين برصاص قوات الأمن الإسرائيلي، والحادثة المأساوية أمس الأول لقتل الشاب الفلسطيني عمار مفلح على يد أحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية كانت آخر مثال على ذلك".
وأضاف "بوريل": "يجب التحقيق في مثل هذه الوقائع غير المقبولة، كما يجب أن يكون هناك مساءلة كاملة، فبموجب القانون الدولي، استخدام القوة المميتة مبرر فقط في المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة".