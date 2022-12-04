الاتحاد الأوروبي يدعو "إسرائيل" للتحقيق في مقتل "فلسطيني" أعزل

وأضاف "بوريل": "يجب التحقيق في مثل هذه الوقائع غير المقبولة، كما يجب أن يكون هناك مساءلة كاملة، فبموجب القانون الدولي، استخدام القوة المميتة مبرر فقط في المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة".